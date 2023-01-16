Не несуть загрози: у Повітряних силах закликали не хвилюватися через авіаційні навчання росії та Білорусі

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У Військово-повітряних силах ЗСУ запевнили, що авіаційні навчання росії та Білорусі поки не несуть загрози для України. Водночас військові стежать за ситуацією.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Він пояснив, що росія й так використовує Білорусь як плацдарм для ударів по Україні.

«Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією, щоб завдавати удари. Так само, як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси, такі як «Іскандер», що теж використовувалися з перших днів війни», — зазначив Ігнат.

Він додав, що українські військові продовжать захищати кордон і повітряний простір.