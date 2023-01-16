В Італії затримали ватажка мафії «Коза ностра». Він переховувався 30 років

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В Італії правоохоронці заарештували ватажка сицилійської мафії «Коза ностра» Маттео Мессіну Денаро. Його називають найрозшукуванішим мафіозі країни.

Про це повідомляє DW.

Денаро заарештували на Сицилії в приватній клініці, куди він приїхав лікуватися. Після арешту мафіозі відправили в невідоме місце, повідомило державне телебачення Італії.

dw.com

Маттео Мессіна Денаро переховувався від поліції з 1993 року. Вважають, що протягом 30 років він таємно віддавав накази своїм підлеглим.

За інформацією BBC, у 2002 році Мессіна Денаро був заочно засуджений до довічного увʼязнення за численні вбивства. Це, зокрема, вбивство в 1992 році антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно, вибухи 1993 року в Мілані, Флоренції та Римі, а також викрадення, катування та вбивство 11-річного сина мафіозі, який був державним свідком. Денаро також промишляв рекетом, незаконним захороненням відходів, відмиванням грошей і торгівлею наркотиками.

Премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала Маттео Денаро «найзначнішим» босом мафії та привітала його арешт як «велику перемогу держави, яка показує, що вона ніколи не здається перед обличчям мафії».

«Маттео Мессіну Денаро заарештовано! Вітаю поліцію, судову систему, тисячі людей, які щодня мовчки працюють на захист справедливості», — написав у Twitter міністр оборони Італії Гвідо Кросетто.