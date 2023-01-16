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Понад 400 танків та 700 одиниць артилерії: Bloomberg підрахував, скільки зброї пообіцяли та передали Україні з початку вторгнення

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Від початку повномасштабного вторгнення партнери України пообіцяли або вже передали українській армії понад 400 танків та 700 одиниць артилерії. Єдине, що Україна досі не отримувала — це далекобійні ракети.

Про це пише Bloomberg.

Загалом від початку вторгнення Україна отримала або невдовзі отримає понад 4 тисячі одиниць різної техніки. Зараз країни Заходу переходять на новий рівень, починаючи поставки західних БМП та танків.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що для виходу на лінію 23 лютого йому потрібно 300 танків, 700 БМП та 500 одицинь артилерії. Ось яку зброю Україна вже отримала або отримає в майбутньому.

Танки:

Бойові машини піхоти:

Бронетранспортери:

Броньовані машини із захистом від мін (MRAP):

Бронеавтомобілі:

Артилерія:

також із них понад 20 155-мм гаубиць із Великобританії та по 18 із Польщі, Німеччини та США.

Реактивні системи залпового вогню:

Протиповітряна оборона:

Авіація: