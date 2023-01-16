Понад 400 танків та 700 одиниць артилерії: Bloomberg підрахував, скільки зброї пообіцяли та передали Україні з початку вторгнення

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Від початку повномасштабного вторгнення партнери України пообіцяли або вже передали українській армії понад 400 танків та 700 одиниць артилерії. Єдине, що Україна досі не отримувала — це далекобійні ракети.

Про це пише Bloomberg.

Загалом від початку вторгнення Україна отримала або невдовзі отримає понад 4 тисячі одиниць різної техніки. Зараз країни Заходу переходять на новий рівень, починаючи поставки західних БМП та танків.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що для виходу на лінію 23 лютого йому потрібно 300 танків, 700 БМП та 500 одицинь артилерії. Ось яку зброю Україна вже отримала або отримає в майбутньому.

Танки:

410 радянських танків, які Україні передавали і передадуть Польща, Чехія та Словаччина;

14 британських танків Challenger 2;

рота танків Leopard від Польщі.

Бойові машини піхоти:

250 радянських БМП із колишніх соціалістичних країн Східної Європи;

50 M2 Bradley від США;

40 Marder від Німеччини;

певна кількість колісних танків AMX-10RC від Франції.

Бронетранспортери:

загалом понад 1 100, серед яких 300 бронетранспортерів М113 та 250 М1117.

Броньовані машини із захистом від мін (MRAP):

загалом близько 925, зокрема 440 M1224 MaxxPro від США;

90 Bushmaster від Австралії, а також певна кількість Wolfhound та Mastiff від Великої Британії.

Бронеавтомобілі:

Понад 1 540, серед яких близько 1 250 американських Humvee.

Артилерія:

300 гаубиць, з них понад 210 М777 та 72 105-мм гаубиці;

понад 400 одиниць самохідної артилерії, з них 180 на стадії виробництва,

також із них понад 20 155-мм гаубиць із Великобританії та по 18 із Польщі, Німеччини та США.

Реактивні системи залпового вогню:

загалом 95, серед яких M270, MARS II та LRU;

38 комплексів HIMARS;

понад 40 радянських РСЗВ із Польщі та Чехії.

Протиповітряна оборона:

37 німецьких зенітних установок Gepard;

чотири батареї IRIS-T;

вісім батарей NASAMS;

дві батареї Patriot;

різні радянські та західні зенітні комплекси.

Авіація: