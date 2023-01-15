Футболіст Михайло Мудрик перейшов до «Челсі». За нього заплатили рекордну суму

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Футболіст збірної України та донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик перейшов до лондонського «Челсі».

Про це повідомив сайт клубу.

22-річний гравець підписав контракт з клубом на вісім з половиною років. «Це великий клуб у фантастичній лізі, і це дуже привабливий проєкт на цьому етапі моєї карʼєри. Я радий зустрітися зі своїми новими товаришами по команді, і я з нетерпінням чекаю на роботу та навчання під керівництвом Гремма Поттера та його колег», — сказав Мудрик.

Мудрик привернув увагу європейських топклубів, відзначившись 18 голами в усіх турнірах цього сезону, включаючи три голи та дві результативні передачі на груповому етапі Ліги чемпіонів. За збірну України Мудрик провів вісім матчів.

Футбольний клуб «Шахтар» повідомляє, що за гравця заплатили €70 мільйонів, ще €30 мільйонів український клуб може отримати у вигляді бонусів.