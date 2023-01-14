Велика Британія відкликала для консультацій посла з Тегерану та запровадила санкції проти іранського генпрокурора

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Reuters / «Бабель»

Міністерство закордонних справ Великої Британії відкликало для консультацій посла в Тегерані через страту іранським режимом ексзаступника міністра оборони Аліреза Акбарі. Також Сполучене Королівство запровадило санкції проти генерального прокурора Ірану.

«Ми закликаємо режим до відповіді. Сьогодні Сполучене Королівство ввело санкції проти генерального прокурора Ірану, викликало повіреного у справах Ірана у Великій Британії та тимчасово відкликало британського посла для консультацій. Наша відповідь на дії Ірану не обмежиться цим. Ми розглядаємо подальші кроки», — написав у Twitter міністр закордонних справ Великоі Британії Джеймс Клеверлі.