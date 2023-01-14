Британський премʼєр підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи

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Премʼєр Великої Британії Ріші Сунак офіційно повідомив Володимиру Зеленському про намір передати Україні танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи.

Про це заявили в канцелярії британського премʼєра після розмови з українським президентом.

Про яку кількість техніки йдеться, поки невідомо. Таблоїд The Sun вказує, що найближчим часом Британія постачить чотири одиниці техніки, а потім ще вісім.

Танки Challenger 2 перебувають на озброєнні британської армії від 1994 року. Один танк важить 62,5 тонни та оснащений 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Ці танки застосовувалися під час бойових дій у Косові та Іраку. Наразі підрозділ Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії.