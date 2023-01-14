Міноборони Британії: росія вивела кораблі ЧФ із Новоросійська через загрозу атак ЗСУ

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Росіяни вивели з Новоросійська кораблі Чорноморського флоту. Вони бояться можливих атак Збройних сил України.

Про це повідомили у зведенні британської розвідки.

Розвідники заявляють, що 11 січня з військово-морського комплексу в Новоросійську вийшла група кораблів ЧФ у складі не менше 10 суден — з огляду на тип і кількість кораблів, що виходять у море одночасно, ймовірно, це розосередження флоту.

Британці припускають, що росіяни вбачають загрозу для Новоросійська зі сторони ЗСУ, які можуть завдати удару.

Малоймовірно, що розгортання кораблів означає підготовку до масованого ракетного удару або десантних операцій із моря.

Чорноморський флот значною мірою, як і раніше, зосереджений на передбачуваних загрозах з боку України і продовжує надавати пріоритет силовому захисту, а не наступальним чи патрульним операціям, резюмували у звіті.