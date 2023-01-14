Росіяни почали ракетну атаку на Київ — вибухи пролунали в Дніпровському районі

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Київська військова адміністрація заявила, що зараз відбувається ракетна атака на столицю. О 9:30 в Києві почалася друга серія вибухів. після чого в місті оголосили повітряну тривогу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали саме в Дніпровському районі столиці. На місце події виїхали всі екстрені служби.

Близько 6-ї ранку в Києві чулося кілька вибухів, однак повітряної тривоги не було. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що ці вибухи не повʼязані з військовими діями чи загрозою з повітря, також не йдеться про прорив кордону чи наступ з півночі. Пізніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба пояснив, що вранішні вибухи — це загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих.

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