Прогноз погоди на вихідні — українців очікує потепління

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За даними Sinoptik.ua, у вихідні в Україні очікується потепління. Морози спадуть, а подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +7 °С. Крім того, у багатьох регіонах погода у вихідні буде дощовою.

Погода в суботу 14 січня

На старий Новий рік практично в усіх регіонах України середня денна температура становитиме близько 0 °С. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях повітря прогріється до +3…+4 °С, на Закарпатті, Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині — до +5…+7 °С.

На всій території країни буде хмарно з проясненнями, невеликі дощі з мокрим снігом пройдуть на заході країни.

Погода в неділю 15 січня

У неділю невеликі дощі з мокрим снігом очікуються в Донецькій, Луганській та Харківській областях — одягайтеся тепліше, через високу вологість буде некомфортно. Температурні показники в усіх областях будуть майже як суботні.

Варто відзначити суттєвий перепад денних та нічних температур у центральних, північних та східних областях країни. Вдень середня температура там становитиме близько 0 °С, а вночі знизиться до -4…-6 °С.

Погода в понеділок 16 січня

У понеділок невеликі дощі з мокрим снігом накриють усю західну Україну, а також Волинь, Житомирщину, Хмельниччину, Київщину, Сумщину та Чернігівщину. Мешканцям решти областей пощастить трохи більше — новий робочий тиждень вони розпочнуть із похмурої погоди, але без опадів.

У більшості регіонів, включаючи Донецьку та Луганську області, а також столицю, денна температура становитиме близько 0 °С, на півдні та в Запорізькій області — близько +2…+4 °С, на Закарпатті — +3…+5 °С.

Уночі на більшій частині території України стовпчики термометрів також покажуть близько 0 °С, лише в східних та частині центральних областей вони знизяться до -3…-4 °С.