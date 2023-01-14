Наступу чи повітряної загрози немає. Сили оборони прокоментували ранкові вибухи в Києві

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Близько 6-ї ранку в Києві чулося кілька вибухів, однак повітряної тривоги не було. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що ці вибухи не повʼязані з військовими діями чи загрозою з повітря, також не йдеться про прорив кордону чи наступ з півночі.

Генерал зазначив, що пізніше командування пояснить природу вибухів, які чули кияни вранці 14 січня.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак після цих вибухів написав у соцмережах «спокійно», не уточнюючи деталей.

За словами Павлюка, російські ботоферми активно використовують звуки вибухів «як привід розганяти паніку» і транслювати меседж, що це нібито «початок наступу з півночі». Проте це не так. Про причини вибухів він пообіцяв повідомити пізніше.

«Жодних наступальних дій ворога з півночі наразі немає. Вибухи не повʼязані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Якби була загроза, ви б почули сигнал тривоги. Причина вибухів буде повідомлена окремо», — заявив Павлюк.

Пізніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба пояснив, що вранішні вибухи — це загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих.