«Укрзалізниця» запустила програму лояльності. За отримані бали можна буде отримати подарунки

Новини

НАБУ

Компанія «Укрзалізниця» запускає програму лояльності для пасажирів. За поїздки вони отримуватимуть спеціальні бали.

Про це УЗ пише у своєму Facebook.

«Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму «Залізні друзі»: кожен кілометр подорожі перетвориться на «обіймашки» від «Укрзалізниці», які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки. Адже подолані в подорожі кілометри завжди наближають нас до теплих обіймів і приємних моментів», — зазначили там.

Такі «обіймашки» генеруються автоматично для всіх користувачів мобільного застосунку. У рахунок йтимуть квітки, куплені через власний профіль. Бали нараховуватимуться таким чином:

за кожен кілометр подорожі у плацкартному вагоні або у 2-му класі регіональних поїздів нараховується 1 «обіймашка»;

за кожен кілометр подорожі в купейному вагоні, міжнародному RIC, у 2-му класі «Інтерсіті+» або 1-му класі регіональних поїздів нараховується 2 «обіймашки»;

за кожен кілометр подорожі у вагоні СВ або в 1-му класі «Інтерсіті+» нараховується 3 «обіймашки».

Із 12 січня до 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 тисяч «обіймашок» пасажири отримають гарантовані подарунки від партнера компанії Mastercard. Перелік партнерів, бонусів і подарунків розширюватимуть поступово, і «Укрзалізниця» повідомлятиме про оновлення.