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Не згадувати успіхи «вагнерівців». Військове керівництво рф склало методичку для висвітлення війни в Україні

Автор:
Олег Панфілович
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Російське командування підготувало загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України. У них відзначається роль військового керівництва, виправдовуються удари по енергетиці та ігнорується участь «ПВК Вагнера».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Загальні рекомендації містять 11 пунктів, у яких ідеться, що необхідно:

«Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу війни проти України та про загострення політичної боротьби всередині країни-агресора», — підкреслили в ГУР.