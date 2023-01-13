Не згадувати успіхи «вагнерівців». Військове керівництво рф склало методичку для висвітлення війни в Україні

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Російське командування підготувало загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України. У них відзначається роль військового керівництва, виправдовуються удари по енергетиці та ігнорується участь «ПВК Вагнера».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Загальні рекомендації містять 11 пунктів, у яких ідеться, що необхідно:

орієнтуватися на інформацію виключно з погоджених Міноборони рф джерел;

акцентувати на провідній та позитивній ролі особисто міністра оборони рф Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова;

виправдовувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій;

підкреслювати тему надання Україні західного озброєння. У цьому контексті окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО»;

уникати згадок «ПВК Вагнера» в позитивному контексті, наголошувати на надмірних людських втратах і беззмістовних атаках ПВК;

відстежувати та цитувати публікації в іноземних ЗМІ про успіхи російської армії та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

«Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу війни проти України та про загострення політичної боротьби всередині країни-агресора», — підкреслили в ГУР.