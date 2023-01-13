Пінгвіни захоплюють острів українських полярників в Антарктиді. Чи є загроза для науковців?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Національний антарктичний науковий центр / Facebook
В Антарктиді, біля української станції «Академік Вернадський» значно зросла кількість пінгвінів.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздилися поблизу української полярної станції через те, що крига навколо острова Галіндез скресала доволі пізно.
Тоді температура в цій місцевості опускалася нижче -20 С⁰. Через кригу пінгвіни не могли ефективно полювати й обирали території північніше, де лід не застоювався.
Потім на Західному узбережжі Антарктичного півострова потепліло, і субантарктичні пінгвіни вирушили на південь. У 2007 році на мисі Марина-Пойнт поблизу станції зʼявилися перші 220 гнізд. Від 2011 до 2022 року їхня кількість зросла у понад 6 разів — до 1 434. А 2020 рік став рекордним — поблизу «Академіка Вернадського» помітили майже 1 800 гнізд.
Навесні 2022 року на острові Галіндез було дуже сніжно, тож пінгвіни оселилися на колись недосяжних для них скелях у районі Пінгвін-Пойнта, а також на куполі Говорухи — головній висоті острова.
Разом із збільшенням популяції птахів зросла й кількість їхнього посліду, який випалює рослинність. Але якщо температура знову знизиться, послід поступово розкладеться і дасть життя новим рослинам.
- 7 січня сісадмін 27-ї Української антарктичної експедиції Володимир Хомко повідомив, що полярникам доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не оточили станцію. Згодом у Національному антарктичному науковому центрі пояснили, що це жарт, а рови потрібні, щоб паркувати човни.
- Зростання популяції пінгвінів може призвести до збільшення чисельності морських леопардів. Це хижаки, які їдять здебільшого пінгвінів та інших тюленів. Завдовжки тварина сягає пʼяти метрів, а важить 600 кілограмів. Морський леопард захищає свою територію — коли бачить човен, намагається його відігнати. Ця тварина має гострі зуби та дуже швидко плаває (до 40 км/год). Вона цілком здатна наздогнати та прогризти човен. У червні 2022 року українські полярники зустрілися з морським леопардом під час океанської експедиції. Їм довелося завершити роботу і втекти.