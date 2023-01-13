Пінгвіни захоплюють острів українських полярників в Антарктиді. Чи є загроза для науковців?

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Національний антарктичний науковий центр / Facebook

В Антарктиді, біля української станції «Академік Вернадський» значно зросла кількість пінгвінів.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздилися поблизу української полярної станції через те, що крига навколо острова Галіндез скресала доволі пізно.

Тоді температура в цій місцевості опускалася нижче -20 С⁰. Через кригу пінгвіни не могли ефективно полювати й обирали території північніше, де лід не застоювався.

Потім на Західному узбережжі Антарктичного півострова потепліло, і субантарктичні пінгвіни вирушили на південь. У 2007 році на мисі Марина-Пойнт поблизу станції зʼявилися перші 220 гнізд. Від 2011 до 2022 року їхня кількість зросла у понад 6 разів — до 1 434. А 2020 рік став рекордним — поблизу «Академіка Вернадського» помітили майже 1 800 гнізд.

Навесні 2022 року на острові Галіндез було дуже сніжно, тож пінгвіни оселилися на колись недосяжних для них скелях у районі Пінгвін-Пойнта, а також на куполі Говорухи — головній висоті острова.

Разом із збільшенням популяції птахів зросла й кількість їхнього посліду, який випалює рослинність. Але якщо температура знову знизиться, послід поступово розкладеться і дасть життя новим рослинам.