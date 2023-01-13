Космічний телескоп Hubble зафіксував зірку, яку поглинає чорна діра

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NASA

За допомогою космічного телескопа NASA Hubble астрономи зафіксували зірку, яку поглинула чорна діра. Вона була розташована на відстані майже 300 мільйонів світлових років від Землі в центрі галактики ESO 583-G004.

Про це йдеться на сайті Американського космічного агентства.

Агентство NASA пояснило цю подію за допомогою ілюстрації.

NASA

На першому зображенні зірка проходить поблизу надмасивної чорної діри в центрі галактики. На другому — зовнішні гази зірки втягуються в гравітаційне поле чорної діри. Третє зображення демонструє, як припливні сили розривають зірку на частини. На четвертому знімку залишки зірки втягуються в кільце навколо чорної діри і зрештою падають у чорну діру, вивільняючи величезну кількість світла.

Науковці вважають, що в галактиці зі спокійною надмасивною чорною дірою в центрі розпад зірок відбувається лише кілька разів за 100 тисяч років.