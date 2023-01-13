НАТО відправляє до Румунії авіацію дальньої розвідки. Вона стежитиме за військами рф

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НАТО відправляє з Німеччини під Бухарест (Румунія) розвідувальні літаки дальнього стеження Boeing E-3 Sentry, повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Літаки перекинуть із Гайленкірхена до Отопені. Вони літатимуть над територією НАТО кілька тижнів і стежитимуть за «воєнними діями росії». Така авіація здатна сканувати радіус 1 612 км, виявляючи ворожі літаки, позиції та цілі.