Керівник Apple Тім Кук попросив скоротити собі зарплату. Тепер він отримає на 40% менше

Новини

Stephanie Keith / Getty Images

Виконавчий директор Apple Тім Кук попросив скоротити собі зарплату після критики з боку акціонерів. Цього року розмір його винагороди зменшиться на понад 40%.

Про це пише BBC.

У листі до інвесторів Служба інституційних акціонерів (ISS) закликала акціонерів Apple переглянути зарплату виконавчого директора. ISS заявила, що зарплата Кука в 1 447 разів перевищує зарплату середньостатистичного працівника Apple.

«Комітет з компенсацій збалансував відгуки акціонерів, виняткову продуктивність Apple і рекомендацію пана Кука скоригувати свою винагороду у світлі отриманих відгуків», — йдеться в заяві Apple до фінансової служби США.

На 2023 рік компенсаційний комітет Apple присудив йому загальну цільову компенсацію на суму $49 мільйонів. Річна базова зарплата Кука залишиться незмінною — $3 мільйони. Також він отримає бонус до $6 мільйонів. Різниця полягатиме в кількості акцій, яку матиме виконавчий директор Apple.

У 2022 році компанія надала йому акції на $75 мільйонів. Половина цієї суми залежала від ефективності акцій. Цього року цю винагороду скоротили до $40 мільйонів, причому від ефективності акцій уже залежатимуть три чверті цієї суми.

Минулого року акції Apple різко впали через проблеми з ланцюгом поставок та уповільнення світової економіки.

Фактична загальна зарплата Тіма Кука за минулий рік становила $99,4 мільйона. Ця цифра включала 630 600 доларів на особисту безпеку та 712 500 доларів за використання приватного літака.