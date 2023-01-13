Держдеп США: Жодні тимчасові успіхи росіян на полі бою, не зможуть змінити хід війни

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U.S. Department of State / Flickr

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що жодні тимчасові успіхи, здобуті росією на полі бою в Соледарі, не можуть змінити хід війни. За його словами, росіяни платять надто високу ціну за таке мінімальне просування.

Відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати ситуацію в Соледарі, де все ще тривають бої між силами ЗСУ та російською армією, Прайс наголосив, що головною причиною, через яку битва за Соледар потрапила до заголовків найбільших світових ЗМІ, стали непідтверджені заяви представників Кремля про успішне просування, яке дається ціною великих людських втрат.

У Держдепартаменті очікують, що битва за місто продовжиться і обидві сторони надалі зазнаватимуть втрат.

«Жодні додаткові успіхи росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни. Жодне тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент путін», — сказав він.