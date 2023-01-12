Японія виділила майже $100 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Уряд Японії виділяє $95 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури України. Кошти будуть направлені програмі розвитку ООН (ПРООН).
Про це пише пресслужба Кабміну України.
Програма допомоги України зосереджена на пʼяти ключових сферах:
- посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;
- підтримка державних служб, щоб вони могли продовжувати свою роботу;
- відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;
- підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;
- зміцнення громадянського суспільства і соціальних звʼязків.
«Поки Збройні сили України звільняють території від окупантів, уряд спільно з міжнародними партнерами працює над реалізацією «проектів виживання» — відновленні транспортного сполучення зі звільненими регіонами, створенні умов для повернення громадян до своїх будинків, підтримці економіки в регіонах», — зазначив віцепремʼєр Олександр Кубраков.
У квітні 2022 року Японія вже виділяла $4,5 мільйона на проведення екстреного розмінування і розчищення завалів.