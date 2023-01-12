У Швеції знайшли найбільше в Європі родовище рідкісноземельних металів — на його дослідження піде до 15 років

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На півночі Швеції неподалік від міста Кірн знайшли найбільше в Європі родовище рідкісноземельних елементів, які застосовують у високотехнологічних виробничих процесах. Поклади елементів перевищують 1 млн тонн.

Про це повідомила державна гірничовидобувна компанія LKAB.

Рідкісноземельні елементи потрібні для виробництва електромобілів, вітряних турбін, портативної електроніки, мікрофонів і динаміків, тому компанія назвала це відкриття «хорошою новиною не тільки для шведського народу, але й для Європи та клімату.

«Це найбільше відоме родовище рідкісноземельних елементів у нашій частині світу», — заявив Ян Мострем, президент і генеральний директор групи LKAB.

На дослідження родовища можуть піти роки — у LKAB вважають, що фактичний видобуток та постачання сировини на ринок може початися не раніше ніж через 10— 15 років.

Наразі на ринку рідкісноземельних елементів домінує Китай, але в Європі елементи внесені до переліку критичної сировини, яка не видобувається в регіоні.