Міноборони: Росіяни почали видавати автомобільні номери та водійські посвідчення рф на окупованих територіях

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Reuters / «Бабель»

Росіяни почали замінювати українські водійські права на російські та видавати номерні знаки російського зразка на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише Укрінформ.

За її словами, у разі невиконаня цих умов окупанти заборонять власникам автомобілів користуватися транспортом, а в «порушників» вилучатимуть автівки.

Маляр також зазначила, що окупаційні центри видачі документів суттєво зменшили строки видання паспортів рф — із 30 до 10 днів.