Міноборони: Росіяни почали видавати автомобільні номери та водійські посвідчення рф на окупованих територіях
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Росіяни почали замінювати українські водійські права на російські та видавати номерні знаки російського зразка на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише Укрінформ.
За її словами, у разі невиконаня цих умов окупанти заборонять власникам автомобілів користуватися транспортом, а в «порушників» вилучатимуть автівки.
Маляр також зазначила, що окупаційні центри видачі документів суттєво зменшили строки видання паспортів рф — із 30 до 10 днів.
- 26 грудня 2022 року володимир путін підписав указ про спрощені процедури набуття російського громадянства. У ньому йдеться про громадян України, які мешкали або мешкають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, які росія захопила після 24 лютого. Для них рф пропонує «спрощені процедури» виходу з українського громадянства та набуття російського. Також російський паспорт будуть видавати українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, яких рф силоміць вивезла на свою територію. Україна назвала «нікчемним» указ путіна.