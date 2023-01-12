Генштаб: Росіяни можуть активізуватися для захоплення лівобережної частини Запорізької області

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Російські збройні формування посилюють тиск на Сили оборони України на Донеччині, але при цьому можуть активізуватися для захоплення лівобережної частини Запорізької області.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, найвища активність ворога спостерігається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Ворог розраховує перехопити стратегічну ініціативу.

Прогнозується, що найближчим часом російські війська намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької області. Також Генштаб очікує, що росія може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області. Окрім того, зберігається загроза масштабного наступу з білоруської території.

«Протягом поточного року потенційна загроза повторного наступу ЗС рф з території Білорусі буде зберігатись. На даний час ударного угруповання для відновлення бойових дій з території республіки Білорусь не спостерігається», — пояснив військовий.

На тлі війни в Україні окупанти намагаються суттєво збільшити чисельність своїх військ. Так, російське командування анонсувало масштабні реформи ЗС, серед яких збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій.