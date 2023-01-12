Першій леді США видалили дві пухлини — вона вже повернулася в Білий дім

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Першій леді США Джилл Байден видалили дві злоякісні пухлини — одну над правим оком, а іншу — на грудях. Також лікарі досліджують третю пухлину, на лівому оці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на лікаря Білого дому Кевіна ОʼКоннора.

Дослідження показали, що видалені пухлини були базальноклітинною карциномою — найпоширенішою формою раку шкіри.

Пухлини видаляли за допомогою мікрографічної операції (тобто з використанням мікроскопа) за методом, розробленим у 1930-х роках Фредеріком Мосом.

Під час такої операції хірург послідовно видаляє шари шкіри доти, доки виявляє бодай найменші сліди пухлини. Зазвичай пацієнт може вирушити додому у той же день.

Після операції Джилл Байден почувається добре, вона повернулася до Білого дому в середу ввечері.