Помер британський гітарист Джефф Бек — один із найвпливовіших музикантів в історії рок-музики

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Помер британський гітарист Джефф Бек, якого вважають одним із найвпливовіших музикантів в історії рок-музики. Йому було 78 років.

«Після несподіваного зараження бактеріальним менінгітом він мирно пішов із життя 10 січня. Сімʼя просить не звертатися по коментарі, поки вони переживають цю величезну втрату», — йдеться у заяві.

Джефф Бек здобув популярність у середині 1960-х як один із членів групи Yardbirds — її важча гітарна музика задала напрямок, що пізніше став хард-роком. У складі Yardbirds Бек замінив Еріка Клептона.

Потім Бек створив власну групу Jeff Beck Group разом із Родом Стюартом.

Джефф Бек сім разів отримував премію «Греммі», двічі його включали до Зали слави рок-н-ролу.