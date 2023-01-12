Бійці ССО знищили понад сотню російських окупантів в районі Соледару

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Бійці Сил спеціальних операцій, артилеристи та ракетники завдали удару по скупченню окупантів в районі Соледару. Завдяки влучній роботі артилерії вдалося ліквідувати одразу сто росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ, після чого передали інформацію артилеристам. Також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У».

Завдяки атаці вдалося знищити понад 100 окупантів, а також по два кулеметних і мінометних розрахунки.