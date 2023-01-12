Британія через війну в Україні на два роки продовжила роботу вугільної електростанції

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Kym Farnik / Flickr

Уряд Британії вирішив щонайменше на два роки продовжити роботу великої вугільної електростанції. Причиною цього стала енергетична криза, що виникла через російське вторгнення в Україну, пише The Guardian.

Відтак вугільна електростанція у Нотінгемширі працюватиме на два роки довше, ніж заплановано.

Збудована наприкінці 1960-х електростанція у місті Раткліфе-он-Соар мала закритися в 2022-му, але тоді їй дозволили працювати до 31 березня 2023. Тепер же цей термін перенесли на вересень 2024 року.

Необхідність продовжити роботу цієї електростанції викликана терміновою відмовою Обʼєднаного королівства та багатьох інших європейських країн від російських енергетичних ресурсів.