Президент Словаччини офіційно дозволила семи словакам вступити до лав ЗСУ

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Словаччини Зузана Чапутова дозволила семи словакам офіційно вступити до лав Збройних сил України. З міркувань безпеки їхні особисті дані не розголошують.

Про це пише словацьке видання Pravda.

Загалом Чапутова отримала 26 заявок і лише сім із них схвалила, 19 словаків отримали відмову.

У Словаччині є кримінальна відповідальність за вступ до лав іноземної армії. За це загрожує від двох до восьми років увʼязнення та від пʼяти до десяти років в умовах воєнного стану. Це положення не діє, якщо громадянин має друге громадянство або служить у країні, що є членом НАТО.

Водночас закон про призов допускає військову службу у збройних силах іноземної держави з дозволу президента. Але процедура отримання такого дозволу дуже довга. Сама ж Чапутова не підтримувала і не виступала проти таких дій з боку словаків, а лише наголошувала, що отримати такий дозвіл складно.