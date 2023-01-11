«Вирвали з контексту». Принц Гаррі відреагував на критику його заяв про вбивство «талібів» під час війни в Афганістані
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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DoD News / Wikipedia
Принц Гаррі відповів на критику британських військових після того, як він описав свою службу в Афганістані та вбивство «талібів». Він зазначив, що його заяви вирвали з контексту.
Про це пише BBC.
Гаррі підкреслив, що він не хизувався своєю службою, а ЗМІ вирвали з контексту його заяви. За словами принца, такі повідомлення в медіа ставлять під загрозу його родину.
Він також зазначив, що написав про події в Афганістані у своїй книзі для того, щоб зменшити кількість самогубств серед ветеранів.
Гаррі зазначив, що написання мемуарів було «найбільш вразливим», що він коли-небудь робив у житті, але водночас це зробило його сильнішим. Однак останні дні були «дуже складними» через постійні витоки у ЗМІ.
«Без сумніву, найнебезпечніша брехня, яку вони сказали, полягає в тому, що я якось хвалився кількістю людей, яких убив в Афганістані. Якби я почув, як хтось хвалиться подібними речами, я б розлютився. Але це брехня. Це справді тривожно і дуже тривожно, що їм це зійде з рук. Мої слова не є небезпечними, але тлумачення моїх слів дуже небезпечне для моєї родини», — пояснив Гаррі.
- Принц Гаррі написав у своїх мемуарах Spare («Запасний»), які надійдуть у продаж у січні цього року, що особисто вбив 25 людей під час бойових місій в Афганістані. Газета The Telegraph опублікувала уривок з мемуарів, у якому Гаррі описує період своєї служби у військах у 2012—2013 роках. Тоді він був пілотом бойового гелікоптера Apache у складі контингенту Королівських військово-повітряних сил. 20 тижнів він прослужив на базі Кемп Бастіон в афганській провінції Гільменд.
- Гаррі написав, що «забирати людські життя» йому довелося під час шести різних місій. Принц сприймав противників як «шахові фігурки», які потрібно скинути з дошки. Він пише, що цей досвід його «не наповнює задоволенням, але й не бентежить». Гаррі точно знає кількість вбитих ним ворогів, оскільки мав відеопідтвердження — записи, зроблені Apache під час місій.
- Газета пише, що такі зізнання можуть нашкодити Гаррі. Йому, імовірно, доведеться посилити особисту безпеку, оскільки терористи можуть почати на нього полювання.