«Вирвали з контексту». Принц Гаррі відреагував на критику його заяв про вбивство «талібів» під час війни в Афганістані

Новини

DoD News / Wikipedia

Принц Гаррі відповів на критику британських військових після того, як він описав свою службу в Афганістані та вбивство «талібів». Він зазначив, що його заяви вирвали з контексту.

Про це пише BBC.

Гаррі підкреслив, що він не хизувався своєю службою, а ЗМІ вирвали з контексту його заяви. За словами принца, такі повідомлення в медіа ставлять під загрозу його родину.

Він також зазначив, що написав про події в Афганістані у своїй книзі для того, щоб зменшити кількість самогубств серед ветеранів.

Гаррі зазначив, що написання мемуарів було «найбільш вразливим», що він коли-небудь робив у житті, але водночас це зробило його сильнішим. Однак останні дні були «дуже складними» через постійні витоки у ЗМІ.

«Без сумніву, найнебезпечніша брехня, яку вони сказали, полягає в тому, що я якось хвалився кількістю людей, яких убив в Афганістані. Якби я почув, як хтось хвалиться подібними речами, я б розлютився. Але це брехня. Це справді тривожно і дуже тривожно, що їм це зійде з рук. Мої слова не є небезпечними, але тлумачення моїх слів дуже небезпечне для моєї родини», — пояснив Гаррі.