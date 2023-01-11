Супутник NASA знайшов планету завбільшки із Землю

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NASA

Дослідники Космічного агентства США виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо зірки.

Про це пише ABC News.

Планета з назвою TOI 700e розташована в системі TOI 700 і лише на 5% менша за Землю. За даними супутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), на її поверхні є скелі.

NASA

TOI 700e робить повний оберт навколо своєї зірки за 28 днів. Це червона карликова зірка розташована приблизно за 100 світлових років від Землі.

Раніше NASA виявило три планети в одній системі TOI 700. Їх назвали b, c і d. Планета d також знаходиться у так званій зоні проживання своєї зірки.