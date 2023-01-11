У США через масштабний збій скасували та затримали тисячі авіарейсів

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По всій території США 11 січня скасували та затримали тисячі авіарейсів. Це сталося через масштабний компʼютерний збій у системі Федерального управління цивільної авіації.

Про це пише NBC News.

За даними онлайн-трекера польотів FlightAware, станом на 07:00 за місцевим часом понад 1 200 рейсів до Сполучених Штатів та з них були затримані, а трохи більше 100 рейсів — скасовані.

Федеральне управління цивільної авіації повідомило, що все ще працює над повним відновленням системи Notice to Air Missions (NOTAM) після збою. Ця система містить важливу інформацію для персоналу, який виконує польоти.

Авіакомпанія United Airlines заявила про тимчасову затримку всіх внутрішніх рейсів, повідомляє Reuters.

В авіакомпаніях Lufthansa та Air France зазначили, що продовжують літати до та зі Сполучених Штатів. Французька авіакомпанія також заявила, що стежить за ситуацією.

Згідно з даними Cirium, з аеропортів Сполучених Штатів 11 січня мали вилетіти 21 464 рейси із майже 2,9 мільйона пасажирів на борту.