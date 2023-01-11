Окупанти за добу втратили в Україні майже 500 військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 11 січня:
- 112 960 осіб ліквідовано (+490 за добу);
- 3 094 танки (+10);
- 6 159 бойових броньованих машин (+5);
- 2 078 артилерійських систем (+5);
- 437 реактивних систем залпового вогню (+3);
- 217 засобів ППО;
- 285 літаків;
- 275 гелікоптерів;
- 1 862 безпілотники (+2);
- 723 крилаті ракети;
- 17 кораблів /катерів;
- 4 826 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+9);
- 184 одиниці спеціальної техніки (+1).