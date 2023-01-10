«Радіо Свобода»: ЗСУ могли знищити на Луганщині десятки цивільних росіян, які приїхали будувати оборонні укріплення

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Українські військові в середині грудня вдарили по селу Лантратівка в окупованій частині Луганської області. Там могли загинути понад 80 будівельників із російського Новосибірська, які приїхали зводити оборонні укріплення.

Про це йдеться в розслідуванні видання «Радіо Свобода».

Удар відбувся 16 грудня. Окупаційна влада тоді повідомила про 11 загиблих, зокрема — у будівлі місцевої школи. Проросійські блогери тоді повідомили, що загиблі — це заробітчани, як приїхали «відновлювати інфраструктуру Донбасу». Журналістам вдалося зʼясувати, що людей наймає фірма «СтройКом», яка на своєму сайті заявляла про участь у будівництві Керченського мосту. Охочим поїхати на будівництво в окуповані частини Донбасу обіцяли платити до 210 тисяч рублів на місяць.

Один із «заробітчан» анонімно підтвердив журналістам «Радіо Свобода», що працював на будівництві. «Зараз нас вивели, сказали, що почалися військові дії. До Лантратівки з нами приїхали два автобуси з Новосибірська з покрівельниками та теслями. Нас возили щодня через кордон, а їх поселили у школі. Три «хаймарси» за наведенням, офіційно — 11 трупів, неофіційно — 84. О третій годині ночі три ракети, одна, потім через 5 секунд друга та третя. Кімнату майстрів рознесло на шматки», — розповів він.

Завдяки фотографіям із соцмереж журналістам вдалося зʼясувати, що росіяни будували оборонні укріплення за кілометр від Лантарівки. Це також підтверджують супутникові знімки.