Дослідження: Жестова мова шимпанзе має місцеві діалекти

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Дослідники з Університету Сент-Ендрюса виявили, що шимпанзе у двох сусідніх громадах в Уганді використовують різні жести у спілкуванні одне з одним.

Про це пише Phys.

Спілкування жестами є невідʼємною частиною соціального життя шимпанзе. Мавпи використовують жести, щоб попросити їжі, зорієнтуватися під час соціальної взаємодії або помиритися після бійки.

Їхні жести мають різні форми: шимпанзе показують фігури руками, торкаються інших тварин або використовують предмети, які знаходять неподалік, наприклад, палиці, дерева та листя. Часто мавпи розривають рослини із характерним звуком або знімають їх зі стебла.

Дослідники помітили схожі маніпуляції з листям майже в усіх спільнотах шимпанзе від Східної до Західної Африки. Але науковці вперше виявили, що кожна група зберігає свій власний стиль жестів, залишаючи на листі різні візерунки. Це явище не можна пояснити відмінностями в лісовому середовищі чи генетиці.

«Як і людські діалекти, різні форми жестів, якими послуговуються дві спільноти, використовуються в однакових контекстах і, здається, мають однакове значення», — сказав автор дослідження Гал Бадіхі.