Латвія може відправити в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що Латвія знову може запропонувати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Про це повідомляє «Суспільне телебачення» Латвії.
За словами міністра, «список військової підтримки Латвії вже в кишені». Країна розглядає можливість поставок зброї в Україну та навчання українських військових.
«Насправді український фронт — це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського», — додала вона.
На її думку, враховуючи ту допомогу, яку Латвія раніше надала Україні, вона могла б знову запропонувати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Також міністр вважає, що Латвія могла б продовжити постачати дрони Україні. Вона підкреслила, що українці високо цінують таку підтримку.
- ЗРК Stinger — переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля — повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Він призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.
- 13 лютого 2022 року, до повномасштабного вторгнення росії в Україну, Латвія відправила до України літак, на борту якого були переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція.