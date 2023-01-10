Латвія може відправити в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger

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Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що Латвія знову може запропонувати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це повідомляє «Суспільне телебачення» Латвії.

За словами міністра, «список військової підтримки Латвії вже в кишені». Країна розглядає можливість поставок зброї в Україну та навчання українських військових.

«Насправді український фронт — це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського», — додала вона.

На її думку, враховуючи ту допомогу, яку Латвія раніше надала Україні, вона могла б знову запропонувати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Також міністр вважає, що Латвія могла б продовжити постачати дрони Україні. Вона підкреслила, що українці високо цінують таку підтримку.