Мінʼюст просить суд конфіскувати активи російського олігарха Дерипаски в Україні

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Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

Міністерство юстиції просить Вищий антикорупційний суд конфіскувати активи російського олігарха Олега Дерипаски в Україні. Відомство подало відповідний позов.

Про це пише пресслужба Міністерства юстиції.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра нагадала, що проти Дерипаски ввели санкції США, Євросоюз, Велика Британія, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія за те, що він підтримує «путінський режим», а його компанії причетні до виробництва російської зброї.

В Україні виявили, що Дерипаска через повʼязані компанії має у власності:

Миколаївський глиноземний завод;

Глухівський карʼєр кварцитів;

Хустський карʼєр;

Жежелівський карʼєр;

сім компаній;

Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»;

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат;

нежитлову нерухомість, техніку та ін.

У Мінʼюсті зазначили, що під час підготовки позову там встановили, що група металургійних підприємств Дерипаски «Русал» постачає різну алюмінієву продукцію підприємствам російського оборонного комплексу. Частину цієї продукції виготовляють із сировини українського походження.

Олег Дерипаска контролює або володіє значними частками груп компаній «Русал» (один із найбільших світових виробників алюмінію), «Базовий елемент», «Ен+ груп». Він володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили рф використовують у війні проти України.