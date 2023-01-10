Збільшення грудей втратило статус найпопулярнішої косметичної операції в світі

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CNN

За даними Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії (ISAPS), ліпосакція стала найпопулярнішою косметичною операцією в світі, витіснивши з першого місця збільшення грудей.

Про це пише CNN.

Процедура контурної пластики, яка передбачає відсмоктування зайвого жиру, становить 14,8% косметичних операцій, проведених у всьому світі. Показник збільшення грудей впав до трохи більше ніж 13%.

Загальна кількість хірургічних втручань зросла більш ніж на 33% між 2017 і 2021 роками, тоді як нехірургічні процедури (найпопулярнішою з яких є ботокс) зросли більш ніж на 54% за той самий період.

Кількість операцій зі збільшення грудей також трохи зросла — на 0,5% за чотири роки. Але редактор звіту ISAPS, доктор Джанлука Кампільо відзначив відносне зниження порівняно з іншими процедурами. Він повʼязав цю тенденцію з занепокоєнням щодо BIA-ALCL, форми раку імунної системи, яку повʼязують з імплантами.

Кампільо, який працює пластичним хірургом в Італії, також підкреслив різке збільшення кількості пацієнтів, які бажають видалити грудні імпланти. За останні чотири роки ця процедура стала майже на 50% популярнішою.

Першу сходинку у рейтингу зайняла ліпосакція. У 2021 році у світі зробили понад 1,9 мільйона таких процедур, що майже на 25% більше, ніж у попередньому.

Також серед найпопулярніших — ринопластика та абдомінопластика (пластика носа та живота). Модифікація повік була третьою за поширеністю у світі у 2021 році та найпопулярнішою серед чоловіків.

Також пластичні хірурги зазначають, що у світі стрімко набуває популярності підтяжка стегон — її стало на 53% більше, ніж у 2020 році. Також на понад 30% зросли показники використання гіалуронової кислоти, яку зазвичай вводять як наповнювач для обличчя.