Правляча партія Грузії назвала неадекватними заяви щодо повернення Україні ЗРК «Бук»

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Члени правлячої партії «Грузинська мрія» назвали «неадекватними» заяви про повернення Україні самохідних зенітно-ракетних комплексів «Бук».

Про це пише видання SOVA.

Представник партії Гіві Міканадзе заявив, що Грузія у 2008 році отримувала зброю за гроші, тому це власність Грузії.

«Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року, наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося», — сказав Міканадзе.

Він вважає, що подібні заяви на адресу Грузії — «чергова спроба втягнути у війну».

«Заява Касьянова неадекватна щодо ситуації 2008 року. За військову техніку сплачено мільярди, і взагалі те, що він називає допомогою Грузії, було отримано в обмін на певні суми [...]. Я думаю, що сам Касьянов неадекватний у своїх діях, і як людину його слід оцінювати саме так», — зауважив інший член партії Гія Вольський.