ООН: Озоновий шар може відновитися за кілька десятиліть

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Організація Обʼєднаних Націй, США та Європейський Союз у спільному звіті стверджують, що озоновий шар у різних частинах планети може відновитися за кілька десятиліть.

Про це пише BBC.

Озоновий шар почав руйнуватися в 1970-х роках. Цьому сприяли хлорфторвуглеці, які зазвичай містяться в аерозолях, холодильниках, піноізоляційних матеріалах і кондиціонерах.

У 1985 році науковці виявили діру в озоновому шарі Землі. За два роки 46 країн підписали Монреальський протокол, щоб поступово відмовитися від шкідливих хімікатів.

Пізніше ця угода стала першим договором ООН, який отримав загальну ратифікацію. Зараз майже 99% заборонених озоноруйнівних речовин уже вилучили з виробництва.

До 2000 року антарктична озонова діра продовжила розширюватися, її площа та глибина повільно збільшувалися. Проте спільні дії людства щодо збереження озонового шару спрацювали, йдеться у звіті ООН. Якщо зберегти поточну політику, озоновий шар може відновитися до значень 1980-х років, коли масштабної діри в ньому ще не було.

У 2045 дослідники чекають відновлення озонового шару над Арктикою, а приблизно через два десятиліття — скрізь на Землі. У 2066 — над Антарктикою, де руйнування було найбільшим.

Заходи зі збереження озонового шару також позитивно вплинули на протидію глобальному потеплінню — деякі шкідливі хімікати, які вивели з виробництва, є потужними парниковими газами.

Водночас у звіті ООН попередили, що продовження прогресу в озоновому шарі не гарантоване.