Американська компанія виготовить 14 ракетних установок VAMPIRE для ЗСУ. Сума контракту — $40 мільйонів

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L3Harris Technologies

Компанія L3Harris Technologies отримала контракт від Міністерства оборони США на виготовлення ракетних систем VAMPIRE (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment).

Про це йдеться на сайті компанії.

Ракетні комплекси VAMPIRE встановлять на автівки, які надасть американський уряд. Системи керування VAMPIRE матимуть передові датчики націлювання WESCAM MX-10 RSTA, які допоможуть операторам швидко й точно вражати цілі.

Сума контракту — $40 мільйонів. Угода передбачає поставку 14 систем VAMPIRE до Пентагону, чотири — до середини 2023, ще десять — до кінця року. Це озброєння передадуть Україні.

«З серпня ми інвестували в закупівлю, випробування та сертифікацію, тому виробництво VAMPIRE може початися без зволікань. Ми прагнемо підтримувати стратегічного партнера США з надійним потенціалом, оскільки народ України продовжує захищати свою країну та захищати свою незалежність», — зазначили у L3Harris Technologies.