Ексгендиректор McDonaldʼs заплатить $400 тисяч штрафу за брехню про причини свого звільнення

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Колишній гендиректор McDonaldʼs Стів Істербрук, звільнений за службовий роман, виплатить Комісії з цінних паперів США (SEC) $400 тисяч за обман інвесторів.

Про це йдеться у повідомленні комісії.

Комісія звинуватила Істербрука в тому, що той збрехав про причини свого звільнення в листопаді 2019 року і ввів інвесторів компанії в оману. Він не став визнавати чи заперечувати вину, але погодився на штраф. Протягом пʼяти років він також не зможе обіймати керівні посади і значитись у раді директорів тих компаній, які звітують перед SEC.

McDonaldʼs звільнила Істербрука у 2019 році за стосунки із співробітницею — це порушувало трудовий статут. Оскільки компанія вирішила не вказувати в документах роман як офіційну причину, колишній голова мережі отримав допомогу у розмірі шести зарплат, а отримував він по $1,25 мільйона на місяць.

У серпні 2020 року McDonaldʼs подала позов проти Істербрука за те, що той брехав про стосунки з підлеглими: внутрішнє розслідування показало, що до звільнення він мав звʼязки ще з трьома працівницями. У грудні 2021-го сторони дійшли згоди, і Істербрук повернув McDonaldʼs $105 мільйонів в акціях і грошах.