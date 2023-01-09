YASNO: Збільшення відключень світла в Києві спричинено морозами

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Assosiated Press

Збільшення відключень світла в Києві спричинено зниженням температури, пояснив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Кожні -5 °С — це +200 МВт, а значить, сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення», — заявив він.

Коваленко наголосив, що і генерація, і мережі зараз не в тому стані, щоб працювати без обмежень. Зараз саме той час, коли по всій країні є суттєвий дефіцит генерації. Окрім цього, ситуація ускладнюється й тим, що зараз на капітальному ремонті один блок Рівненської АЕС.