Дипломат: Грузія відмовилася повернути Україні комплекси «Бук», які Київ надав під час війни у 2008 році

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Генеральний штаб ЗСУ / Twitter

Грузія відмовилася повернути Україні самохідні зенітно-ракетні комплекси «Бук», які Київ надав Тбілісі під час нападу росії у 2008 році.

Про це в статті для «Європейської правди» написав тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

За його словами, українська сторона зверталася до Грузії не тільки по ЗРК, а й по протитанкові комплекси Javelin, надані Тбілісі американськими союзниками. США не лише схвалили передання своєї зброї, а й навіть запропонували Тбілісі замінити комплекси на новіші. Уряд Грузії категорично відмовився.