Півзахисник збірної України Маліновський перейшов до французького «Марселю»

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Півзахисник збірної України та італійської «Аталанти» Руслан Маліновський перейшов до французького клубу «Олімпік» з Марселю.

Про це повідомив французький клуб.

«Український півзахисник приєднався до клубу на правах оренди з правом викупу. Ласкаво просимо до Марселю», — йдеться в привітанні клубу. Маліновський виступатиме під номером 18. Дебютувати за новий клуб українець може вже 11 січня, у найближчому поєдинку чемпіонату Франції проти «Труа».

Маліновський — вихованець донецького «Шахтаря». В Україні він став відомим завдяки виступам за луганську «Зорю», після чого з 2015 по 2019 рік виступав за бельгійський «Генк». У 2019 році українець перейшов до італійської «Аталанти», за яку зіграв 115 матчів та забив 23 голи. За збірну України Маліновський зіграв 50 матчів та забив 7 мʼячів.