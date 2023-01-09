Естонія першою з європейських країн почала підготовку до конфіскації російських активів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Естонія першою з європейських країн почала підготовку до конфіскації заарештованих російських активів. Уряд країни планує в січні представити юридичний план вилучення активів, заявив представник Міністерства закордонних справ Міхкеля Тамма.
Про це пише Bloomberg.
Офіційний Таллінн планує представити план до того, як Європейська комісія ухвалить загальноблокове рішення про те, як розпорядитися €300 мільярдами заморожених активів російського Центробанку, а також майном росіян, які потрапили під санкції.
Країна заморозила російських активів майже на €20 мільйонів. Уряд Естонії виступає за передачу заморожених активів Україні.
- У листопаді 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити спеціальний фонд для компенсації збитків Україні із заморожених активів Центробанку та активів приватних осіб. Однак досі європейські країни не ухвалювали рішень про початок конфіскації російського майна.
- Канада і США також розробляють механізми конфіскації активів росіян. Їх планують направити на відновлення України.