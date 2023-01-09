Естонія першою з європейських країн почала підготовку до конфіскації російських активів

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Естонія першою з європейських країн почала підготовку до конфіскації заарештованих російських активів. Уряд країни планує в січні представити юридичний план вилучення активів, заявив представник Міністерства закордонних справ Міхкеля Тамма.

Про це пише Bloomberg.

Офіційний Таллінн планує представити план до того, як Європейська комісія ухвалить загальноблокове рішення про те, як розпорядитися €300 мільярдами заморожених активів російського Центробанку, а також майном росіян, які потрапили під санкції.

Країна заморозила російських активів майже на €20 мільйонів. Уряд Естонії виступає за передачу заморожених активів Україні.