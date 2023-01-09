На Бахмутському напрямку зникли двоє британських волонтерів

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Пресслужба КМДА

Сьомого січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів — громадян Великої Британії віком 28 та 48 років.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Відомо, що напередодні, 6 січня, о 08:00 Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, після чого звʼязок з ними обірвався.

Поліція почала слідство та просить громадян надати інформацію про зниклих безвісти, якщо вони де-небуть бачитимуть їх.