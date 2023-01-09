Нардеп Андрій Аксьонов складає мандат. ЗМІ писали, що у нього був російський паспорт
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- Костя Андрейковець
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Скриншот / Радіо Свобода
Народний депутат Верховної Ради Андрій Аксьонов достроково складає мандат.
Про це повідомили член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко і нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, але причини такого рішення Аксьонова вони не вказали.
Железняк зауважив, що після голосування у Верховній Раді залишиться рекордно мала кількість нардепів — 415.
- Андрій Аксьонов у 2010 році став головою селищної ради Новодонецького, що біля Добропілля в Донецькій області. Він був представником Партії регіонів. У травні 2014 року його звинувачували в підтримці проведення псевдореферендуму про відділення частини Донбасу від України. Зокрема, у центрі Новодонецького, біля селищної ради стояв намет для збору підписів. Сам Аксьонов зазначав, що запобігти проведенню референдуму — це повноваження СБУ.
- У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля. Через кілька років ЗМІ повідомили, що Аксьонов ще у 2014 році отримав російський паспорт в анексованому Криму. Наступного року йому оголосили підозру за підробку документів (ч. 4 ст. 358), а також за розтрату майна (ч. 2, 3 ст. 191). Через судову справу Аксьонов тоді виїхав з України, за що був оголошений у розшук.
- Узимку 2019 року повернувся до України й одразу ж отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також його на кілька місяців відсторонили від посади мера Добропілля.
- Під час парламентських виборів 2019 року програв 1,5% голосів і виборов друге місце у 50-му окрузі, а восени 2020 року на місцевих виборах переобрався на посаду мера Добропілля.
- У 2021 році він був обраний народним депутатом по мажоритарному округу № 50 у Донецькій області. Присягу у Верховній Раді він складав під вигуки «Ганьба».