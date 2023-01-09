Нардеп Андрій Аксьонов складає мандат. ЗМІ писали, що у нього був російський паспорт

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Скриншот / Радіо Свобода

Народний депутат Верховної Ради Андрій Аксьонов достроково складає мандат.

Про це повідомили член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко і нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, але причини такого рішення Аксьонова вони не вказали.

Железняк зауважив, що після голосування у Верховній Раді залишиться рекордно мала кількість нардепів — 415.