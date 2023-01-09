Росія виставила на продаж Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у Криму

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Black Sea News

У тимчасово окупованому Криму росіяни виставили на продаж 100% акцій підприємства «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод».

Про це повідомили у компанії «Укроборонпром».

Цей завод входить до складу «Укроборонпрому» та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014 року.

«Дії окупаційної влади рф є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними», — попереджають на українському оборонному підприємстві.

У компанії наголосили, що це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить.