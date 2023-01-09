Росіяни атакували ракетами Шевченкове на Харківщині. Є загиблі і поранені

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Кирило Тимошенко / Telegram

Росіяни завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Купʼянського району на Харківщині. Є загиблі і поранені, серед яких 13-річна дівчинка.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти влучили по місцевому ринку. Попередньо, вони використовували зенітно-ракетний комплекс С300. На місці працюють екстрені служби.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через ракетну атаку росіян загинула 60-річна жінка. Він показав, як рятувальники дістають людей з-під завалів.

О 12:30 прокуратура повідомила про загибель ще однієї жінки.

Поранено пʼятеро людей.