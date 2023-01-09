Twitter продовжує щомісячні скорочення штату по всьому світу — цього разу звільнили модераторів контенту

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Компанія Twitter після зміни власника продовжує щомісячні скорочення працівників — цього разу під звільнення потрапили команди модераторів контенту.

Про це повідомляє Bloomberg.

За їхніми даними, 6 січня Twitter звільнила щонайменше десяток працівників у своїх офісах у Дубліні та Сінгапурі. Серед скорочених — Аналуїза Домінгес, колишня старша директорка компанії з політики доходів. Компанія також звільнила працівників, відповідальних за політику компанії щодо дезінформації, та співробітників з програми державних ЗМІ та оскарження.

Керівниця відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін, підтвердила, що компанія нещодавно звільнила велику кількість співробітників. Вона зазначила, що було більш доцільним обʼєднати команди під одним лідером.

Також, за її словами, компанія звільнила людей у командах, де не бачила достатнього «обсягу роботи».

Водночас збільшили кількість співробітників у відділі апеляцій.