Таїланд знову вимагатиме від іноземців пройти COVID-вакцинацію
- Автор:
- Софія Телішевська
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VCU Capital News Service / Flickr
Таїланд з 9 січня знову вимагатиме в іноземних туристів сертифікат про вакцинацію від COVID-19.
Про це з посиланням на Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT) повідомляє Reuters.
Тепер усі іноземці, які прибувають до країни, повинні надати сертифікат про вакцинацію або підтвердження того, що вони перехворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців.
Невакциновані мандрівники повинні надати медичну довідку з поясненням, чому вони не отримали вакцину.
Відповідальність за перевірку документів перед посадкою на літак покладається на авіакомпанії.
Такі правила діятимуть щонайменше до кінця січня, проте вони не поширюються на власників тайських паспортів і пасажирів, які прямують транзитом через Таїланд.
- У жовтні 2022 року Таїланд скасував відповідну вимогу, але через послабленням Китаєм карантинних обмежень вимогу повернули.
- З 8 січня в Китаї скасовують останні обмеження, повʼязані з політикою «нульового COVID». Усі охочі можуть вʼїхати на територію материкового Китаю.
- Таїланд є однією з найпопулярніших країн серед китайських туристів, які щороку активно подорожують у січні-лютому в період тривалих святкових вихідних з нагоди Нового року за місячним календарем.