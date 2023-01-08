Таїланд знову вимагатиме від іноземців пройти COVID-вакцинацію

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Таїланд з 9 січня знову вимагатиме в іноземних туристів сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Про це з посиланням на Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT) повідомляє Reuters.

Тепер усі іноземці, які прибувають до країни, повинні надати сертифікат про вакцинацію або підтвердження того, що вони перехворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Невакциновані мандрівники повинні надати медичну довідку з поясненням, чому вони не отримали вакцину.

Відповідальність за перевірку документів перед посадкою на літак покладається на авіакомпанії.

Такі правила діятимуть щонайменше до кінця січня, проте вони не поширюються на власників тайських паспортів і пасажирів, які прямують транзитом через Таїланд.