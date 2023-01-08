У Білорусі пройдуть спільні з рф навчання бойової авіації

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Міноборони Білорусі в другій половині січня проведе спільні з росією навчання бойової авіації.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

У рамках навчань задіють усі військові аеродроми та полігони Білорусі. Сьогодні, 8 січня, до країни вже прибула російська авіація.

Навчання триватимуть з 16 січня до 1 лютого 2023 року.