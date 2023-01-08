У Білорусі пройдуть спільні з рф навчання бойової авіації
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міноборони Білорусі в другій половині січня проведе спільні з росією навчання бойової авіації.
Про це повідомили в пресслужбі відомства.
У рамках навчань задіють усі військові аеродроми та полігони Білорусі. Сьогодні, 8 січня, до країни вже прибула російська авіація.
Навчання триватимуть з 16 січня до 1 лютого 2023 року.
- Вторгнення росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року о 03:40 на ділянці Мілове в Луганській області, а вже десь о 5-й ранку наступ був по всій території України. Білорусь також долучилася до війни, даючи росії територію для наступу. З того моменту російські окупанти, заходячи на українські землі, вчиняли різні звірства: катували людей, розстрілювали їх, убивали, ґвалтували, а також грабували будинки українців.
- Станом на 1 січня Збройні сили України звільнили 40% територій, які росія окупувала після повномасштабного вторгнення. Сили оборони також звільнили 28% територій, захоплених противником з 2014 року.